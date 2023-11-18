Гасанов выразил соболезнования главе Минобороны Узбекистана

Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру обороны Узбекистана генерал-лейтенанту Баходиру Курбанову, сообщает оборонное ведомство Азербайджана. "Глубоко опечален информацией о гибели членов экипажа в результате крушения вертолета Ми-8, принадлежавшего Командованию ПВО и ВВС Узбекистана, во время тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области", - говорится в сообщении. Гасанов выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших военных. В.Алиев

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