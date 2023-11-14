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ТЭК 14.11.2023 19:43

Баку, Астана и Ташкент подготовят ТЭО проекта экспорта электроэнергии из стран ЦА через Азербайджан в Европу

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан достигли соглашения по подготовке технико-экономического обоснования проекта и созданию совместного предприятия по экспорту электроэнергии, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Договоренность достигнута на прошедшей трехсторонней встрече с участием министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана по обсуждению перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что многовекторные отношения между странами развиваются на основе опирающихся на общие исторические ценности тесных дружеских взаимовыгодных связей. В этом контексте особую роль играют регулярные контакты глав государств Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

На встрече было отмечено, что наряду с экспортом нефти, нефтепродуктов и природного газа, Азербайджан является успешным поставщиком электроэнергии на внешние рынки. Проекты в области зеленой энергетики способствуют росту производства электроэнергии и расширению экспортного потенциала, что открывает большие перспективы для ее транспортировки и транзита из Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

Было подчеркнуто, что государственная политика трех стран в области развития и экспорта возобновляемой энергии позволяет Азербайджану сыграть роль связующего моста для поставок электроэнергии из Центральной Азии в Европу.

Азербайджан, совместно с Грузией, Румынией и Венгрией, работает над созданием экспортного коридора Каспий-Черное море-Европа, в рамках которого планируется экспортировать 4 ГВт электроэнергии. Еще более 1 ГВт зеленой энергии будут поставляться по маршруту Нахчыван-Турция-Европа. На встрече было подчеркнуто, что выход Казахстана и Узбекистана к этим коридорам будет способствовать дальнейшему развитию их рынков электроэнергии, укреплению сотрудничества в области производства и поставок зеленого водорода и аммиака, укреплению энергетической безопасности и развитию зеленых проектов в рамках Среднего коридора.

Стороны подчеркнули безальтернативность устойчивого развития, основанного на расширении генерации и внедрении широкого использования источников возобновляемой энергии, а также намерения сторон продолжать собственные и совместные усилия для дальнейшей декарбонизации, при этом, не жертвуя правом на развитие собственных экономик.

Был отмечен успешный опыт совместной деятельности и кооперации в различных сферах, включая энергетику. Стороны приветствовали инициативу Азербайджана по координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем, а также усилий в соответствии с взаимными интересами сторон по поставкам и обмену чистой электроэнергией, в том числе на рынки третьих стран.

Министры отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта в Европу электроэнергии, полученной из альтернативных источников. В этом контексте проявлен интерес к исследованию возможностей прокладки высоковольтных линий по дну Черного моря после интеграции с энергетической системой Азербайджана.

По итогам встречи подписано совместное коммюнике. Следующая встреча на уровне министров экономики и энергетики будет проведена в Ташкенте.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, ЭНЕРГИЯ


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