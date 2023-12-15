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ТЭК 15.12.2023 18:52

Опубликован текст совместного коммюнике, принятого руководителями профильных министерств Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в ноябре

14 ноября 2023 года по итогам прошедшей в Баку трехсторонней встречи, посвященной перспективам экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана, было принято Совместное коммюнике. От Азербайджана документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и министр энергетики Парвиз Шахбазов, от Узбекистана – министр энергетики Джурабек Мирзамахмудов и министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, от Казахстана – министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

В Совместном коммюнике отражены вопросы, затрагивающие обмен энергией с фокусом на возобновляемых источниках, развитие и экспорт зеленого водорода и аммиака, сотрудничество по созданию соответствующей инфраструктуры и другие вопросы. Согласно документу, стороны достигли соглашения по созданию совместного предприятия для экспорта электроэнергии и подготовке экономического обоснования проекта. В соответствии с Совместным коммюнике расположенные в регионе третьи страны могут принять участие в проекте.

СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ

В целях дальнейшего развития и укрепления экономического и энергетического сотрудничества между Азербайджаном и странами региона Центральной Азии, включая возможности Среднего Коридора;

Подчеркивая безальтернативность устойчивого развития, основанного на расширении генерации и внедрении широкого использования источников возобновляемой энергии, а также намерения сторон продолжать собственные и совместные усилия для дальнейшей декарбонизации, при этом не жертвуя правом на развитие собственных экономик;

Учитывая успешный опыт совместной деятельности и кооперации в различных сферах, включая энергетику;

Приветствуя инициативу Азербайджанской Республики о координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем, а также усилий в соответствии с взаимными интересами сторон по поставкам и обмену чистой электроэнергией, в том числе на рынки третьих стран;

Принимая во внимание реализацию Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией совместного проекта экспортного коридора Каспий-Черное море-Европа;

Отмечая перспективы энергокоридора Нахчыван-Турция-Европа;

Подчеркивая перспективы, вытекающие из координации усилий в сфере создания инфраструктуры для транспортировки зеленых электронов и молекул;

Принимая во внимание инициативу Президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева по объединению усилий соответствующих Министерств и коммерческих организаций в данном направлении;

Министерство энергетики Республики Казахстан, представленное министром Алмасадамом Саткалиевым;
Министерство энергетики Республики Узбекистан, представленное министром Журабеком Мирзамахмудовым;
Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, представленное министром Лазизом Кудратовым;

Министерство экономики Азербайджанской Республики, представленное министром Микаилом Джаббаровым;

Министерство энергетики Азербайджанской Республики, представленное министром Парвизом Шахбазовым

провели 14 ноября 2023 года встречу в г. Баку, Азербайджанская Республика.

Министры отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу. В этом контексте проявлен интерес к исследованию возможностей прокладки высоковольтных линий по дну Черного моря после интеграции с энергетической системой Азербайджана.

Министры подтвердили, что развитие проекта по передаче "зеленой" энергии будет способствовать дальнейшему укреплению связей между экономиками и энергетическими системами стран-участниц, а также придаст новый импульс национальным энергетическим промышленностям.

1) Стороны-участники встречи (именуемые далее «Сторонами») пришли к соглашению о создании Совместной рабочей группы для разработки технического задания по следующим направлениям:

 сотрудничество в сфере энергетического обмена, с акцентом на возобновляемые источники энергии;
 сотрудничество в сфере возможностей разработки и экспорта зеленого водорода и зеленого аммиака;
 сотрудничество в сфере создания сопутствующей инфраструктуры.

2) На основе разработанного технического задания, утвержденного Сторонами, будет объявлен тендер на подготовку предварительного технико-экономического обоснования;

3) Стороны в кратчайшие сроки рассмотрят перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта;

4) Стороны подтверждают свое намерение о применении дизайна проектов, обеспечивающего возможность участия третьих стран региона.

Стороны высказали признательность Азербайджанской стороне за высокий уровень организации трехсторонней встречи.

В целях организации системной работы по продвижению проекта Стороны договорились:
 на еженедельной основе проводить совещания Совместной рабочей группы на уровне экспертов, в том числе в онлайн-формате;
 на ежемесячной основе организовывать переговоры на уровне министров энергетики в онлайн-формате;
 на ежеквартальной основе проводить очные встречи на уровне руководителей профильных Министерств

Стороны согласились провести следующую встречу на уровне руководителей профильных Министерств в г. Ташкент, Республика Узбекистан.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, КОММЮНИКЕ


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