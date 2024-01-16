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ТЭК 16.01.2024 16:18

Казахстан договаривается с Азербайджаном о транспортировке по трубопроводу Баку-Супса до 3 млн тонн нефти в год

Казахстан рассчитывает транспортировать по нефтепроводу Баку-Супса до 3 млн тонн своей нефти в год и ведет переговоры об этом с Азербайджаном, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго Казахстана.

"Прорабатывается вопрос с азербайджанской стороной по рассмотрению возможности транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Супса в объеме до 3 млн тонн в год", - говорится в ответе Минэнерго на запрос агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, НЕФТЬ, ТРАНСПОРТИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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