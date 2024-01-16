Казахстан договаривается с Азербайджаном о транспортировке по трубопроводу Баку-Супса до 3 млн тонн нефти в год

Казахстан рассчитывает транспортировать по нефтепроводу Баку-Супса до 3 млн тонн своей нефти в год и ведет переговоры об этом с Азербайджаном, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго Казахстана.
"Прорабатывается вопрос с азербайджанской стороной по рассмотрению возможности транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Супса в объеме до 3 млн тонн в год", - говорится в ответе Минэнерго на запрос агентства.
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