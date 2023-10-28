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Внешняя политика 28.10.2023 13:50

Алиев выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией в Карагандинской области

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с гибелью граждан в Карагандинской области.

"Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара, произошедшего на шахте в Карагандинской области Казахстана.

Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления раненым", - говорится в письме главы государства.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, АЛИЕВ, ТОКАЕВ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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