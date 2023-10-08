Завершились азербайджано-казахстанские тактические учения «Хазри-2023»

Завершились совместные тактические учения "Хазри-2023" с участием кораблей и военнослужащих Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана и Казахстана согласно плану совместных действий, подписанному между оборонными ведомствами двух стран, сообщает Минобороны Азербайджана.
"8 октября состоялась торжественная церемония закрытия, в которой приняли участие командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров, командующий ВМС Вооруженных Сил Казахстана контр-адмирал Сакен Бекжанов, военнослужащие обеих стран, участвовавшие в учениях, и представители СМИ", - говорится в сообщении.
Выступившие на мероприятии отметили успешное выполнение всех поставленных в ходе учений задач и пожелали участникам успехов в дальнейшей службе. Была подчеркнута особая значимость проведенных совместных тактических учений с точки зрения обмена опытом и повышения профессионализма военнослужащих обеих стран.
В совместных тактических учениях "Хазри-2023", проходивших со 2 октября в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, в качестве наблюдателя принимала участие делегация ВМС Ирана.
В.Алиев
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