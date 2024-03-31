Власти Израиля разочарованы посредничеством Катара на переговорах с ХАМАС

Израильское правительство недовольно тем, как Катар исполняет роль посредника на переговорах Израиля и группировки ХАМАС об освобождении заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя властей.

"Израиль разочарован тем, как в последнее время Катар ведет посредническую деятельность, сказал представитель. Они не оказывают достаточно давления на ХАМАС, отмечал он", - информирует издание.

Ранее в воскресенье израильская делегация прибыла в Каир для возобновления переговоров о возможном соглашении по заложникам. The Times of Israel отмечает, что в то время как Египет считает угрозой себе ХАМАС и движение "Братья-мусульмане", Катар оказывает поддержку подобным движениям.

Источник издания отметил, что в воскресенье израильская делегация определит, нужно ли присутствие на переговорах руководителя Службы общей безопасности ("Шин-Бет") Ронена Бара и главы разведки "Моссад" Давида Барнеа. Он добавил, что Израиль хочет проявить некоторую гибкость в плане освобождения палестинских заключенных, но не желает удовлетворить требование ХАМАС разрешить палестинцам возвращаться в северную часть сектора Га‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​за.

"Мы не позволим ХАМАС восстановить свои позиции на севере", - подчеркнул он.

В конце прошлой недели Израиль дал согласие на предложение США об обмене 700 палестинских заключенных на 40 израильских заложников. В понедельник ХАМАС отверг предложение. После этого Израиль отозвал свою делегацию из Дохи. Однако накануне западные СМИ сообщали, что израильская делегация в воскресенье отправится в Каир для участия в переговорах о прекращении огня в Газе.

По некоторым данным, ранее на этой неделе Барнеа проинформировал военный кабинет, что сделка по заложникам с ХАМАС еще возможна, если Израиль будет более уступчивым по теме возвращения палестинцев в их дома на севере сектора Газа, что является требованием ХАМАС.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, во время которого более 100 заложников вернулись в Израиль, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.