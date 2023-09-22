Место фиаско изменить нельзя

21 сентября Совбез ООН вновь собрался на экстренное заседание для обсуждения ситуации вокруг Карабаха. В прошлый раз, эту тему на СБ мусолили 16 августа, которое как мы прекрасно помним завершилось полнейшим фиаско для Армении и ее ближайших партнеров. Т.е. спустя 5 недель Франция (созвавшая это заседание) и Армения (согласившаяся на его проведение) вновь рискнули обсудить ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана. Формальным поводом для проведения заседания в этот раз стали антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные Азербайджаном 19-20 сентября.

К моменту начала заседания СБ, Азербайджан уже успел завершить антитеррористические мероприятия, выполнив все задачи за 24 часа. Кроме этого, уже были организованы первые контакты с армянами в Карабахе по вопросам реинтеграции, оказания им необходимой гуманитарной помощи. Так что СБ мог и не собираться, но дуэт Франция-Армения решил идти до конца и все же поднять эту тему в ООН. В итоге все закончилось так, как и должно было закончиться – СБ послушал своих членов, заинтересованные стороны и, не приняв ! никакого заявления, все разошлись дальше по своим делам. Так что место фиаско Армении и ее основного покровителя, как говорится изменить нельзя.

Будем надеяться, что дуэт неудачников, наконец, успокоится и перестанет созывать СБ ООН по каждому локальному случаю. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в начале своего выступления как раз обратил на это внимание, отметив, что Армения злоупотребляет такими обращениями в ООН, которые к тому же нарушают Устав организации, а также являются вмешательством во внутренние дела другой страны.

Не будем подробно останавливаться на том, кто и что сказал в своем выступлении. В целом, лейтмотив основных антиазербайджанских выступлений заключался в следующем: антитеррористические мероприятия Азербайджана неприемлемы и должны быть прекращены (а они были прекращены еще за 34 часа до начала заседания – ИФ), права и безопасность армян в Карабахе должны быть обеспечены (они сами себя загнали в блокаду – ИФ), нужно продолжить переговоры с Арменией по мирному договору (а разве Баку против, это скорее проблема Еревана – ИФ). Особо усердствовали в этом, как обычно, европейские страны и США.

Причем самое удивительное другое – практически все те, кто выступал с осуждением действий Азербайджана, заявили, что суверенитет Баку над Карабахом никем из них не оспаривается. Но ни один из них не осудил сепаратизм на азербайджанской земле, не выступил с призывом к сепаратистам сложить оружие. Вот такая демократическая петрушка коллективного Запада.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, участвовавший в заседании, как приглашенная «звезда», в конце своего выступления призвал Азербайджан признать территориальную целостность Армении. Надо сказать, что помощники у Борреля слабоваты: президент Алиев еще 20 сентября, выступая с обращением к народу, заявил, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении. Так что главе европейской дипломатии следует подумать над обновлениями в своей команде.

Остальные члены СБ заняли, в целом, нейтральную позицию, вновь призвав Ереван и Баку к переговорам, чтобы закрыть вопрос окончательно. Что ж, Баку не против этого, но тут нужны действия со стороны Еревана, а пока мы видим, в основном, со стороны Армении противодействие мирному процессу.

Если проанализировать выступления глав МИД Азербайджана и Армении, то можно заметить в них резкий контраст.

Джейхун Байрамов в своем выступлении четко изложил причины, по которым Азербайджан был вынужден пойти на антитеррористические мероприятия. Особенно показательны его слова о том, что ни одна суверенная страна не станет терпеть на своей территории более 10 тыс. вооруженных до зубов сепаратистов. Азербайджан ждал 3 года что они будут разоружены в соответствии с трехсторонними заявлениями, но когда понял, что никто и не думает этого делать, то вновь сам решил свой вопрос. При этом он добавил, что все задачи были выполнены в кратчайшие сроки и с высоким профессионализмом со стороны азербайджанских военных.

Кроме этого, Байрамов, отвечая на упреки в адрес Баку о том, что армянам в Карабахе угрожает какая-то опасность, привел слова премьера Армении Никола Пашиняна, сказанные за несколько часов до начала заседания, о том, что простым жителям в Карабахе ничего не угрожает. Это был сильный ход.

Что касается главы армянского МИДа, то его выступление изобиловало ложными нарративами о якобы тяжелой жизни армян Карабаха, о том, что они умирают от голода и страданий (хотя, судя по лицам участников встречи от армян Карабаха в Евлахе вряд ли можно предположить, что эти люди голодали хотя бы один день – ИФ). Так что, Мирзоян нес обычную для него бездоказательную ересь, попутно оправдываясь, что якобы в Карабахе нет ВС Армении, а также призвал направить в Карабах межведомственную миссию ООН для оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и обстановки в сфере безопасности, причем отправить немедленно. Он также призвал создать «возможности для создания миротворческих сил под эгидой ООН для поддержания стабильности и безопасности» в Карабахе. Означает ли это, что Ереван предлагает заменить российских миротворцев на международную миссию, Мирзоян при этом не уточнил. Надо добавить, что, когда после Мирзояна выступал Байрамов, глава МИД Армении встал и ушел из зала заседания.

В целом, складывается впечатление, что Пашинян и его окружение специально постоянно поднимают тему Карабаха в Совбезе ООН, чтобы каждый раз получить смачную оплеуху. Это ему нужно, чтобы убедить внутреннюю аудиторию, что вопрос Карабаха закрыт и никто не поможет Армении. Разве только выступят с какими-то заявлениями, без реальных действий. Но судя по реакции в Ереване, в Армении меседжи Пашиняна не понимают и все еще ходят в розовых очках. А пора бы их снять, к чему и призвал кстати глава МИД Азербайджана на заседании в СБ.

И еще один момент. 21 сентября Армения отмечала свой очередной день независимости. Хотя в случае с Арменией независимость вещь условная, так как Армения за эти 32 года, так и не сделала попытки стать субъектом, ее устраивал статус объекта. Но если ее устраивает такой статус, то вчера Ереван получил как раз очередной соответствующий подарок.

Анар Азизов