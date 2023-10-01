Миссия ООН прибыла в Карабах

Миссия ООН прибыла в Карабах. Члены миссии утром проехали через Агдам и двинулись в направлении Аскеран-Ханкенди, сообщают азербайджанские СМИ. Цель миссии - ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных структур организации. Следует отметить, что последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад. В.Алиев

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