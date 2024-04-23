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23.04.2024 10:42

Azer Türk Bank открыл еще один филиал

Государственный Azer Turk Bank продолжает расширять сеть обслуживания.

Сегодня открыл свои двери расположенный в городе Сумгаит филиал “Sumqayıt KOB ofisi və Rəqəmsal filialı”. Созданный в новой концепции филиал, предоставляет все виды банковских услуг физическим лицам и владельцам малого и среднего бизнеса.

Этот новый, современный офис расположен по адресу проспект Гейдара Алиева, 208С. Как и в других цифровых офисах банка, услуги, продукты и операции предлагаются в электронном формате.

Этот филиал, обеспечивающий высокий уровень обслуживания, предоставляет физическим лицам все виды банковских услуг, включая получение различных видов кредитов и платежных карт, а также оформление депозитов.

Банкоматы и терминалы банка будут обслуживать клиентов круглосуточно, 24/7. Здесь клиенты смогут вносить и снимать средства со своих карточных счетов, через банкоматы нового поколения, поддерживающие бесконтактные операции.

В офисе КОБ представителям малого и среднего бизнеса предлагаются кредиты на выгодных условиях, на развития своего бизнеса и финансирования различных проектов.

Банк продолжает работу в направлении дальнейшего повышения качества обслуживания клиентов, полностью адаптируя свою деятельность к требованиям и критериям современного мира.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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