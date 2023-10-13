Минобороны РФ: свернут еще один российский НП в Карабахе

В течении суток свернут еще один наблюдательный пост (НП) российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана - Шушинском районе, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего с 19 сентября 2023 г. свернуты 8 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Карабахе.

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