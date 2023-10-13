Минобороны РФ: свернут еще один российский НП в Карабахе

В течении суток свернут еще один наблюдательный пост (НП) российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана - Шушинском районе, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.
По данным ведомства, всего с 19 сентября 2023 г. свернуты 8 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Карабахе.
Отдел новостей
Рост ВВП Сингапура в III квартале ускорился до 0,7%
"КазТрансОйл" в январе-сентябре увеличил транспортировку нефти на 8%
Ford достигла предела того, что может предложить профсоюзу UAW
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
МВД Азербайджана в январе-сентябре изъяло наркотических средств на $148 млн
В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
В Брюсселе ждут от Еревана и Баку приверженности согласованной повестке дня
Нетаньяху заявил, что нынешние удары по Газе – «это только начало»
Премьер Нидерландов пообещал Украине ракеты для Patriot и патрульные катера
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал
Активы Yelo Bank приближаются к 1 миллиарду
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире