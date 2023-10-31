Вооружение миротворцев РФ в Карабахе направляют на плановый ремонт в Россию -Минобороны

Российские военные заявили, что проводят ротацию миротворцев в Карабахе и отправляют вооружение на плановый ремонт в РФ.
"Завершается ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта", - говорится в сообщении Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне Карабахского экономического района Азербайджана.
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