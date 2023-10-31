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Внешняя политика 31.10.2023 20:28

Вооружение миротворцев РФ в Карабахе направляют на плановый ремонт в Россию -Минобороны

Российские военные заявили, что проводят ротацию миротворцев в Карабахе и отправляют вооружение на плановый ремонт в РФ.

"Завершается ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта", - говорится в сообщении Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне Карабахского экономического района Азербайджана.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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