«ИрАэро» запускает рейсы между Баку и Владикавказом с 1 апреля

Авиакомпания "ИрАэро" с апреля начинает выполнять рейсы по маршруту Баку - Владикавказ и обратно, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Владикавказ" (Северная Осетия, входит в состав холдинга "Новапорт" Романа Троценко).
Полеты, как отмечает "Интерфакс-Азербайджан", планируются с 1 апреля по понедельникам, четвергам и воскресеньям на Superjet-100.
По данным сервисов бронирования и продажи билетов, сейчас прямые рейсы по этому маршруту не выполняет ни одна авиакомпания.
Как сообщалось, "ИрАэро" с 3 апреля планирует осуществлять рейсы по маршруту Баку - Челябинск, с 4 апреля - из Нижнего Новгорода в Баку.
"ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске.
Р.Ахмедов
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