«ИрАэро» запускает рейсы между Баку и Владикавказом с 1 апреля

Авиакомпания "ИрАэро" с апреля начинает выполнять рейсы по маршруту Баку - Владикавказ и обратно, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Владикавказ" (Северная Осетия, входит в состав холдинга "Новапорт" Романа Троценко).

Полеты, как отмечает "Интерфакс-Азербайджан", планируются с 1 апреля по понедельникам, четвергам и воскресеньям на Superjet-100.

По данным сервисов бронирования и продажи билетов, сейчас прямые рейсы по этому маршруту не выполняет ни одна авиакомпания.

Как сообщалось, "ИрАэро" с 3 апреля планирует осуществлять рейсы по маршруту Баку - Челябинск, с 4 апреля - из Нижнего Новгорода в Баку.

"ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске.

Р.Ахмедов