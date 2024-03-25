Азербайджан к 25 марта поставил в РФ свыше 29 млн яиц

В Россию из Азербайджана с 18 по 24 марта через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии яиц в количестве 3,9 млн штук.
Как сообщает Россельхознадзор, всего Азербайджан к 25 марта поставил в РФ 29,3 млн яиц.
Из Беларуси с начала года импортировано 181,9 млн яиц, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (53,5 млн штук).
Из Турции к 25 марта было ввезено 12,3 млн яиц.
В целом, Азербайджан, Беларусь и Турция к 25 марта поставили в РФ 223,5 млн яиц.
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