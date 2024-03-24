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Внешняя политика 24.03.2024 14:55

Путин в разговоре с Алиевым заявил о готовности к укреплению взаимодействия в духе союзничества РФ и Азербайджана - Кремль

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поблагодарил главу азербайджанского государства за слова поддержки в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" и отметил готовность к укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнерства, говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

В нем сказано, что "в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев решительно осудил террористический акт в концертном комплексе "Крокус Сити Холл", унесший жизни более сотни мирных граждан, выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

"Ильхам Алиев подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в этот день общенационального траура и высказал убежденность в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин со своей стороны поблагодарил за слова поддержки и отметил готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества двух государств", - сообщила пресс-служба Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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