Алиев выразил соболезнования Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и еще раз от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил соболезнования ему, народу России, членам семей и родственникам погибших в связи с гибелью большого количества людей в результате теракта, совершенного в концертном зале "Крокус Сити Холл", пожелал скорейшего исцеления пострадавшим, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
"Президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона решительно осуждает этот ужасный террористический акт, и отметил, что наша страна и народ в это трудное время поддерживают Россию и российский народ", - говорится в сообщении.
Путин выразил Алиеву признательность за соболезнования и солидарность.
Главы государств подчеркнули, что совместные усилия в борьбе с терроризмом будут продолжены и в дальнейшем.
В.Алиев
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