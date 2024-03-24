Алиев выразил соболезнования Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и еще раз от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил соболезнования ему, народу России, членам семей и родственникам погибших в связи с гибелью большого количества людей в результате теракта, совершенного в концертном зале "Крокус Сити Холл", пожелал скорейшего исцеления пострадавшим, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона решительно осуждает этот ужасный террористический акт, и отметил, что наша страна и народ в это трудное время поддерживают Россию и российский народ", - говорится в сообщении.

Путин выразил Алиеву признательность за соболезнования и солидарность.

Главы государств подчеркнули, что совместные усилия в борьбе с терроризмом будут продолжены и в дальнейшем.

В.Алиев