Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8535 RUR   0.0187 GBR   2.1655 TRY   0.0534

Цена на нефть

06.03 $/bbl +/- WTI 79.13 +0.98 Brent 82.96 +0.92
АПК 07.03.2024 23:20

Системы пищевой безопасности Азербайджана и РФ признаны эквивалентными

Азербайджан и РФ признали эквивалентными системы пищевой безопасности обеих стран.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Россельхознадзор, это произошло после того, как агентство пищевой безопасности Азербайджана оценило действующую в РФ систему на основании данных российской службы и в ходе очных проверок.

В результате Россельхознадзор и агентство установили совместимость российской системы пищевой безопасности с системой, применяемой в Азербайджане, а также со стандартами комиссии "Кодекс Алиментариус" (совместный межправительственный орган ФАО и ВОЗ) и Всемирной организации по охране здоровья животных.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора, совместимость систем будет способствовать увеличению товарооборота продовольственных товаров между Азербайджаном и Россией. "Согласно данному решению, российские предприятия, производящие пищевую продукцию повышенного риска, смогут экспортировать свою продукцию в Азербайджан без дополнительного оценивания", - отметили в службе.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


«ИрАэро» запускает рейсы между Баку и Владикавказом с 1 апреля «ИрАэро» запускает рейсы между Баку и Челябинском с 3 апреля Мишустин надеется на участие Азербайджана в Интервидении "ИрАэро" с апреля начнет летать из Нижнего Новгорода в Баку Азербайджан и Россия договорились о развитии автомобильных погранпереходов Мишустин отмечает значительный потенциал сотрудничества РФ с Азербайджаном в сфере энергетики, высоких технологий и логистики Мишустин прибыл в Азербайджан Премьер-министр РФ проведет переговоры в Азербайджане Азербайджан за последнюю неделю поставил в РФ 2,7 млн яиц Москва готова оказывать содействие в решении вопросов, предусмотренных трехсторонними договоренностями - Лавров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az