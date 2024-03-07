Системы пищевой безопасности Азербайджана и РФ признаны эквивалентными

Азербайджан и РФ признали эквивалентными системы пищевой безопасности обеих стран.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Россельхознадзор, это произошло после того, как агентство пищевой безопасности Азербайджана оценило действующую в РФ систему на основании данных российской службы и в ходе очных проверок.

В результате Россельхознадзор и агентство установили совместимость российской системы пищевой безопасности с системой, применяемой в Азербайджане, а также со стандартами комиссии "Кодекс Алиментариус" (совместный межправительственный орган ФАО и ВОЗ) и Всемирной организации по охране здоровья животных.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора, совместимость систем будет способствовать увеличению товарооборота продовольственных товаров между Азербайджаном и Россией. "Согласно данному решению, российские предприятия, производящие пищевую продукцию повышенного риска, смогут экспортировать свою продукцию в Азербайджан без дополнительного оценивания", - отметили в службе.

Р.Ахмедов