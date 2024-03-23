В Баку выражают соболезнования семьям погибших в «Крокус Сити Холле», осуждают нападение

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана выразили соболезнования семьям погибших в подмосковном комплексе "Крокус Сити Холл", осудив нападение.

"Решительно осуждаем чудовищное нападение на концертный комплекс Крокус Сити. Выражаем глубокие соболезнования семьям безвинных жертв, а также народу и правительству Российской Федерации. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

"Будучи страной-жертвой терроризма, Азербайджан осуждает терроризм во всех формах и проявлениях", - добавили в МИД Азербайджана.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в подмосковном комплексе "Крокус Сити Холл" началась стрельба, возник пожар. В связи со стрельбой в "Крокус Сити Холле" Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По предварительным данным, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 - пострадали, сообщили в ФСБ.

Отдел новостей