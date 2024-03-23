Алиев выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".
"Глубоко потрясен известием о чудовищном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус Сити Холл". Решительно осуждаю этот террористический акт и от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, всему народу России, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме, опубликованном на сайте главы государства.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в подмосковном комплексе "Крокус Сити Холл" началась стрельба, возник пожар. В связи со стрельбой в "Крокус Сити Холле" Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
По предварительным данным, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 - пострадали, сообщили в ФСБ.
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