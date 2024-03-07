«ИрАэро» запускает рейсы между Баку и Челябинском с 3 апреля

Авиакомпания "ИрАэро" с апреля начинает выполнять рейсы по маршруту Баку-Челябинск и обратно, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Челябинска. Полеты планируются по средам в период с 3 апреля по 23 октября 2024 года на Superjet-100. Перелет составит три часа. "ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. Р.Ахмедов

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