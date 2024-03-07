Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8535 RUR   0.0187 GBR   2.1655 TRY   0.0534

Цена на нефть

06.03 $/bbl +/- WTI 79.13 +0.98 Brent 82.96 +0.92
Транспорт и связь 07.03.2024 11:41

«ИрАэро» запускает рейсы между Баку и Челябинском с 3 апреля

Авиакомпания "ИрАэро" с апреля начинает выполнять рейсы по маршруту Баку-Челябинск и обратно, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Челябинска.

Полеты планируются по средам в период с 3 апреля по 23 октября 2024 года на Superjet-100. Перелет составит три часа.

"ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, АЗЕРБАЙДЖАН, АВИАРЕЙСЫ


Похожие новости


Три человека погибли при крушении вертолета вблизи Челябинска Суд в Челябинской области 3 августа огласит приговор экс-сенатору Цыбко Семьи погибших на озере в Челябинской области получат материальную помощь - губернатор Серийный насильник-педофил получил в Челябинске 23 года колонии строгого режима Режим ЧС введен в районе Челябинской области, где ураган повредил крыши домов Челябинский метеорит может быть потерян для науки из-за "хищнического сбора" и продажи его осколков - ученые Более ста жителей Челябинской области пострадали от последствий падения метеорита - МВД Над Уралом прошел метеоритный дождь, жертв нет - МЧС Изображение лося, выложенное на земле в Челябинской области, является самым древним рисунком на планете - эксперт

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az