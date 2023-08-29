Три человека погибли при крушении вертолета вблизи Челябинска

Три человека погибли при крушении вертолета во вторник рядом с поселком под Челябинском, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Предварительно, трое погибших. При крушении было возгорание, его уже потушили. На месте работают экстренные службы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) области поступило сообщение о крушении вертолета.

"В 14.40 поступили звонки от жителей, что рядом с поселком Прудный (Сосновский район) упал вертолет", - сказал собеседник агентства.