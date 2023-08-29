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Происшествия 29.08.2023 16:07

Три человека погибли при крушении вертолета вблизи Челябинска

Три человека погибли при крушении вертолета во вторник рядом с поселком под Челябинском, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Предварительно, трое погибших. При крушении было возгорание, его уже потушили. На месте работают экстренные службы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) области поступило сообщение о крушении вертолета.

"В 14.40 поступили звонки от жителей, что рядом с поселком Прудный (Сосновский район) упал вертолет", - сказал собеседник агентства.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, ВЕРТОЛЕТ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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