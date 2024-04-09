Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ

Повышение цен на сырьевые товары в мире показывает, что инвесторы делают ставку на длительный экономический рост и вероятное усиление инфляции, пишет газета The Wall Street Journal.
Индекс сырьевых товаров S&P GSCI поднялся на 12% с начала 2024 года, тогда как фондовый индикатор S&P 500 прибавил 9,1%. Повышение цен на медь и нефть составляет более 10% и 17% соответственно. Золото в этом году подорожало на 13%, обновив рекорд.
Ралли связано с ожиданиями, что экономический подъем будет поддерживать спрос на сырье в США и Китае, отмечают экономисты. Данные о росте промышленной активности в Штатах и КНР, опубликованные на прошлой неделе, спровоцировали новую волну покупок сырья.
Многие эксперты ожидают, что текущая тенденция может продолжаться некоторое время. Повышение реальных доходов населения способствовало возобновлению глобального роста спроса на потребительские товары, и это, вероятно, приведет к дальнейшему подъему цен на сырье, отмечает команда сырьевых экспертов Macquarie Group.
Такая ситуация может осложнить задачу Федеральной резервной системы (ФРС) по борьбе с инфляцией, пишет WSJ.
"Ситуация в сырьевом секторе потенциально может стать фактором, который помешает снижению ставки ФРС", - говорит аналитик по сырьевому сектору и рынку деривативов Bank of America Франциско Бланш.
Нынешняя динамика нефтяного рынка показывает, как растущий мировой спрос поддерживает подъем, спровоцированный другими факторами.
Стоимость Brent держится выше отметки в $90 за баррель, которую превысила на прошлой неделе на фоне конфликта на Ближнем Востоке и атак дронов на российские НПЗ. Дополнительным фактором поддержки цен на нефть является улучшение перспектив мировой экономики и прогнозов спроса. В частности, Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз повышения спроса на текущий год.
Похожие тенденции способствуют и подъему цен на медь - металл, который является популярным барометром ситуации в экономике, поскольку используется в строительном секторе и производстве электроники, отмечает WSJ.
Фьючерсы на медь подорожали более чем на 16% за последние 2 месяца - до $4,28 за фунт, максимума с июня 2022 года.
По данным Goldman Sachs, спрос со стороны Китая, на который приходится более половины мирового спроса, в этом году на 12% выше, чем годом ранее.
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