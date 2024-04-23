Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!

Ведущий интернет-провайдер страны CityNet, впервые в Азербайджане начал сотрудничество с известными телевизионными платформами мира. В результате нового сотрудничества CityNet предоставляет каналы, включенные в состав «Blu-TV», «Canal+Group» и «Setanta Sports», в Азербайджане.
Теперь начиная с марта эксклюзивный турецкий контент и сериалы с участием известных турецких кинозвезд транслируются бесплатно для клиентов CityNet через канал «Blu-TV Play1».
Для клиентов CityNet, подключившимся к пакету Интернет+ТВ, такие каналы как «Dizi», «FilmBox», «FilmBox Arthouse», «FunBox UHD», «Fast&FunBox», «DocuBox», «Gametoon»,«360 TuneBox» и «FightBox», доступны абсолютно бесплатно. Эти каналы были включены в телевизионное вещание CityNet в рамках соглашения с компанией «SPI International», входящей в «Canal+Group». На этих каналах клиенты могут смотреть голливудские и документальные фильмы, турецкие сериалы, различные развлекательные шоу, игры и слушать музыку разных жанров.
Для клиентов CityNet также активны каналы «Setanta Sports», транслирующие крупнейшие футбольные лиги мира, важные спортивные соревнования такие как НБА, Формула-1, а также крупные теннисные турниры. Подключение пакета, включающего Setanta Sports и другие спортивные каналы («Футбол», «Матч» и тд.), стоит 2 AZN. Клиенты могут воспользоваться этим пакетом бесплатно в течение первого месяца.
CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 120 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Для подключения или подробной информации вы можете перейти по ссылке на сайт www.citynet.az или позвонить по номеру *1177.
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