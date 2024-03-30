Замглавы МИД Азербайджана и России обсудили аспекты двусторонних отношений

В рамках рабочего визита в Москву замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.
В ходе встречи были обсуждены аспекты двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества.
Стороны также рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных платформ.
"В рамках визита были проведенны встречи Э.Мамедова с представителями МИД России, отвечающими за вопросы международного права и отношения с латиноамериканским регионом", - отмечается в сообщении.
В.Алиев
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