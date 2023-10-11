Баку и Москва будут обсуждать режим дальнейшего пребывания миротворцев в Карабахе - Песков

Вопрос о дальнейшем пребывании российского миротворческого контингента в Карабахском регионе будет обсуждаться Москвой с Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается дальнейшего режима их пребывания (миротворцев - ИФ) и всех сопутствующих модальностей, то, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, будет ли обсуждаться данная тема в ходе предстоящего саммита СНГ в Бишкеке.
Представитель Кремля при этом отметил: "Конечно же, мы продолжим наши контакты и с армянскими друзьями".
Комментируя слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что в случае ухода российских миротворцев из Карабаха они не смогут передислоцироваться в Армению, а должны будут вернуться в Россию, Песков подчеркнул, что "этот вопрос не обсуждался (в телефонном разговоре Владимира Путина и Пашиняна - ИФ)". "Де-факто и де-юре наши миротворцы находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении Пашиняном", - добавил представитель Кремля.
Байрамов призвал Армению сделать выбор между региональным сотрудничеством и необоснованными территориальными претензиями к соседям
Секретари Совбезов Азербайджана и РФ обсудили вопросы сотрудничества в сфере глобальной и региональной безопасности
Алиев и Патрушев обсудили широкий круг вопросов российско-азербайджанского сотрудничества
Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию
Казахстан планирует транспортировать в Узбекистан до конца года порядка 800 млн куб.м. российского газа
РФ и Саудовская Аравия обсудили мировой рынок нефти, сотрудничество в рамках ОПЕК+
80% граждан Азербайджана поддерживают подписание мирного договора с Арменией - опрос
Минобразования Азербайджана направит около 4,5 млн манатов на капремонт школы в Ширване
ГАТ направит 350 тыс. манатов на установку «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Лондоне
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества
«Nar» принял участие в мероприятии «Uniting Business Europe 2023» в рамках Глобального договора ООН
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире