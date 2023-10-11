Баку и Москва будут обсуждать режим дальнейшего пребывания миротворцев в Карабахе - Песков

Вопрос о дальнейшем пребывании российского миротворческого контингента в Карабахском регионе будет обсуждаться Москвой с Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается дальнейшего режима их пребывания (миротворцев - ИФ) и всех сопутствующих модальностей, то, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, будет ли обсуждаться данная тема в ходе предстоящего саммита СНГ в Бишкеке.

Представитель Кремля при этом отметил: "Конечно же, мы продолжим наши контакты и с армянскими друзьями".

Комментируя слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что в случае ухода российских миротворцев из Карабаха они не смогут передислоцироваться в Армению, а должны будут вернуться в Россию, Песков подчеркнул, что "этот вопрос не обсуждался (в телефонном разговоре Владимира Путина и Пашиняна - ИФ)". "Де-факто и де-юре наши миротворцы находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении Пашиняном", - добавил представитель Кремля.