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Внутренняя политика 15.10.2023 15:40

Алиев поднял флаг Азербайджана в Ходжалы и Аскеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжалы и поселке Аскеран (Карабахский регион страны).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Алиев также посетил поселок Кяркиджахан города Ханкенди и село Малыбейли Шушинского района.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ФЛАГ, ХОДЖАЛЫ, АСКЕРАН


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