Алиев поднял флаг Азербайджана в Ходжалы и Аскеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжалы и поселке Аскеран (Карабахский регион страны). Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана. Алиев также посетил поселок Кяркиджахан города Ханкенди и село Малыбейли Шушинского района. В.Алиев

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