ООН оценила текущую ситуацию в Карабахе, продолжит регулярные визиты в регион

Миссия ООН и резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева 1 октября посетили Карабахский регион Азербайджана.
В информации на сайте ООН отмечается, что члены миссии побывали в городе Ханкенди, где они пообщались с местным населением и другим лицами, ознакомились с состоянием объектов здравоохранения и образования.
"Миссия констатировала, что в Ханкенди гражданская и общественная инфраструктура, включая больницу, школу, жилые дома, культурные и религиозные объекты, не были повреждены. Кроме этого, миссия заметила, что правительство Азербайджана готовится к восстановлению услуг здравоохранения и прочих бытовых услуг в Ханкенди", - говорится в информации.
При этом миссия не заметила никаких действующих магазинов.
По данным миссии, в ходе проведенных разговоров было подчеркнуто, что число армян в Карабахском регионе в настоящее время по различным оценкам может составлять до 1 тыс. человек.
"Миссия подчеркнула, что ей не поступали жалобы ни от местного населения, ни от других собеседников о фактах насилия в отношении мирного населения после последнего прекращения огня", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, миссия не наблюдала фактов разрушения сельскохозяйственной инфраструктуры в регионе или гибели скота на дороге.
"Проведенные миссией разговоры показали, что в настоящее время сложно сказать насколько местное население готово вернуться. Ясно одно, что имеется необходимость в мерах доверия, а для этого нужны время и усилия всех сторон", - подчеркивается в информации.
Миссия также побывала на ППП "Лачин" на границе с Арменией. При этом миссия не заметила ни одного гражданского автомобиля, направляющегося в сторону Армении. В тоже время в Ханкенди миссия заметила автобус, который перевозил пассажиров в Армению.
Кроме этого, миссия, проезжая через Агдам отметила потребность в разминировании в районах, вернувшихся (под контроль Азербайджана - ИФ) в 2020 году, а также наблюдала ход восстановительных работ, осуществляемых правительством Азербайджана.
"Представительство ООН в Азербайджане планирует продолжить регулярные визиты в регион. Представительство ООН в Азербайджане готово оказать любое содействие для местного населения, остающегося в Карабахе, а также для тех, кто хочет вернуться", - подчеркивается в информации.
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