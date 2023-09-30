Новые обращения Армении в суд ООН необоснованны и абсурдны - МИД Азербайджана

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что очередные иски, поданные Арменией в Международный суд ООН 29 сентября с целью назначения временных мер по судебному делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана), совершенно необоснованны и абсурдны.

"Тот факт, что Армения не отказывается от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, выдвигает новые иски с целью разжигания ненависти к азербайджанцам, игнорируя предыдущее решение Международного суда по упомянутому делу, абсолютно неприемлем", - отметил Гаджизаде.

По словам представителя МИД Азербайджана, Армения злоупотребляет Международным судом ООН "в целях продвижения своей коварной политики", как это было в случае Совета безопасности ООН.

"Только за 2023 год Армения обращается в этот суд уже в третий раз. Напомню, что из трех ходатайств Армении, поданных в январе, два были отклонены, одно было удовлетворено в ограниченном порядке. Поданные в мае ходатайства Армении были единогласно отклонены судом в июле", - подчеркнул Гаджизаде.

Азербайджанская сторона представит суду свою позицию, в которой будут отражены полные ответы на необоснованные претензии Армении, сообщил А.Гаджизаде.

В.Алиев