Спикеры парламентов Азербайджана и Армении проводят встречу в Женеве

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян в пятницу проводят встречу в Женеве (Швейцария), сообщают азербайджанские СМИ. Они отмечают, что встреча проходит в рамках 148-й ассамблеи Межпарламентского союза по инициативе и при посредничестве МПС. Отдел новостей

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