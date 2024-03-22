Спикеры парламентов Азербайджана и Армении проводят встречу в Женеве

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян в пятницу проводят встречу в Женеве (Швейцария), сообщают азербайджанские СМИ.
Они отмечают, что встреча проходит в рамках 148-й ассамблеи Межпарламентского союза по инициативе и при посредничестве МПС.
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