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Внешняя политика 23.03.2024 00:01

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян в пятницу провели встречу в Женеве (Швейцария), сообщили в Милли меджлисе (парламенте) Азербайджана.

Там отметили, что стороны обсуждали вклад, который парламентарии двух стран могут внести в мирный процесс между Баку и Ереваном.

По итогам встречи, которая прошла в конструктивной атмосфере, стороны условились рассмотреть возможность диалога на парламентском уровне, сообщили в азербайджанском парламенте.

Встреча прошла в рамках 148-й ассамблеи Межпарламентского союза по инициативе и при посредничестве МПС.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ВСТРЕЧА, ПАРЛАМЕНТ


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