Госдеп США предостерегает Ереван и Баку от эскалации

Администрация США призывает Армению и Азербайджан воздержаться от агрессивной риторики и действий, которые могут привести к эскалации ситуации, заявил в понедельник представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Мы продолжаем предостерегать от риторики, которая может привести к эскалации и боевым действиям на границе", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать обстановку на границе между обеими странами.

"Мы продолжаем призывать к созданию условий для справедливого и достойного мира в регионе, где права всех соблюдаются", - отметил он.

Ранее в понедельник сообщалось, что Минобороны Азербайджана 31 марта обнародовало официальную информацию о концентрации частей и боевой техники вооруженных сил Армении на различных направлениях границы. "Сосредоточение ВС Армении вдоль условной границы и создание ими опорных пунктов наступательного характера, создание долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных укреплений было зафиксировано специальными техническими средствами, имеющимися в распоряжении азербайджанских военных и визуальным наблюдением", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

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