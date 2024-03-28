Главы парламентов Азербайджана и Армении договорились встретиться в мае

Главы парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян проведут очередную встречу в середине мая.
"Мы договорились о следующей встрече. Есть предварительная договоренность, что следующая встреча состоится в середине мая", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения в четверг.
По его словам, встреча, возможно, состоится на площадке Межпарламентского союза.
"И для нас, и для азербайджанской стороны площадка Межпарламентского союза желательная, они не вмешиваются и предоставляют лишь площадку", - отметил Симонян.
Гафарова и Симонян встретились 22 марта в Женеве в рамках 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза. На встрече были обсуждены вопросы возможного содействия парламентов двух стран процессу мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Стороны также условились рассмотреть возможность диалога на межпарламентском уровне.
Франция подстрекает Армению к новой войне – глава СГБ Азербайджана
В Баку обвинили Расмуссена в злоупотреблении статусом экс-генсека НАТО
В Баку обеспокоены планами ЕС по военной поддержке Армении - МИД Азербайджана
"Яндекс" до 30 апреля планирует закрыть первый этап сделки по продаже российского бизнеса
Россельхознадзор в 2024г проведет аудит лаборатории по испытанию семян в Азербайджане
Турпоток в Стамбул в январе-феврале вырос на 8%
СГБ Азербайджана провела в 2023г предварительное расследование по 27 уголовным делам, связанным с госизменой
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
NEQSOL Holding запускает сотрудничество с Udemy Business
Впервые среди высших учебных заведений в Бакинской высшей школе нефти начала работу научно-исследовательская лаборатория искусственного интеллекта
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы