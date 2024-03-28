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Регион 28.03.2024 22:33

Главы парламентов Азербайджана и Армении договорились встретиться в мае

Главы парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян проведут очередную встречу в середине мая.

"Мы договорились о следующей встрече. Есть предварительная договоренность, что следующая встреча состоится в середине мая", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения в четверг.

По его словам, встреча, возможно, состоится на площадке Межпарламентского союза.

"И для нас, и для азербайджанской стороны площадка Межпарламентского союза желательная, они не вмешиваются и предоставляют лишь площадку", - отметил Симонян.

Гафарова и Симонян встретились 22 марта в Женеве в рамках 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза. На встрече были обсуждены вопросы возможного содействия парламентов двух стран процессу мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Стороны также условились рассмотреть возможность диалога на межпарламентском уровне.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПАРЛАМЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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