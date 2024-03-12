Диалог с Турцией трудный, но нужный - Пашинян

Процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией не реализуется с должной скоростью, с президентом Турции существует диалог, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В наших отношениях с Турцией происходит очень важная вещь, а именно - мы говорим друг с другом. И считаю, что с президентом Турции мы имеем диалог. Он очень трудный, но важно, чтобы этот разговор был", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

Он сообщил о постоянном контакте спецпредставителей Армении и Турции по урегулированию отношений двух стран, между главами МИД также есть диалог.

"По некоторым эпизодам мы друг друга неверно понимаем, и возникает негативная энергия. Но в результате диалога она снижается (...) Мы должны иметь и имеем с Турцией повестку (урегулирования отношений - ИФ). Жаль, что она не реализуется с должной скоростью", - заявил Пашинян.

Он также отметил, что в процессе урегулирования отношений Армении и Азербайджана Ереван "видит и чувствует присутствие Турции".

"Но не надо воспринимать отношения с Турцией через отношения с Азербайджаном", - сказал Пашинян.