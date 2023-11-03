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Регион 03.11.2023 11:23

Мирзоян видит повод для оптимизма в вопросе реализации открытия границы с Турцией для граждан третьих стран

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян надеется на скорое открытие границы с Турцией для определенной группы граждан.

"Хочу выразить оптимизм, что наши договоренности, по крайней мере, об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и держателей диппаспортов, в скором будущем будут реализованы и у нас будут хорошие новости", - сказал Мирзоян в парламенте в пятницу.

23 октября в Тегеране Мирзоян провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, были обсуждены текущие вопросы региональной и двусторонней повестки дня.

В июле глава комитета госдоходов Армении Рустам Бадасян заявил журналистам, что Ереван проводит активные работы по строительству и восстановлению погранично-пропускного пункта на границе с Турцией.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАНИЦА


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