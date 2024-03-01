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Регион 01.03.2024 14:18

Армения прямо сейчас готова открыть границы с Турцией

Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией, заявил вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель республики на переговорах по двустороннему урегулированию Рубен Рубинян.

"Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией и открытию границ прямо сейчас, сегодня. Если Сердар (Сердар Кылыч - спецпредставитель Турции - ИФ) согласится, мы можем объявить об этом прямо сейчас и сделать этот форум историческим", - сказал Рубинян на панельной дискуссии по вопросам мира на Южном Кавказе в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Со своей стороны Кылыч предложил Рубиняну встретиться в Ереване на следующей неделе и "сделать из этого историческое событие".

"Мы с вами позже обсудим это и решим, когда и где встретимся", - сказал Рубинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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