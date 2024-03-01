Армения прямо сейчас готова открыть границы с Турцией

Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией, заявил вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель республики на переговорах по двустороннему урегулированию Рубен Рубинян.
"Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией и открытию границ прямо сейчас, сегодня. Если Сердар (Сердар Кылыч - спецпредставитель Турции - ИФ) согласится, мы можем объявить об этом прямо сейчас и сделать этот форум историческим", - сказал Рубинян на панельной дискуссии по вопросам мира на Южном Кавказе в рамках Дипломатического форума в Анталье.
Со своей стороны Кылыч предложил Рубиняну встретиться в Ереване на следующей неделе и "сделать из этого историческое событие".
"Мы с вами позже обсудим это и решим, когда и где встретимся", - сказал Рубинян.
Алиев и Симсон обсудили планы развития энергосотрудничества Азербайджана и ЕС
Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества Баку и Ташкента
Алиев обсудил с итальянским министром перспективы сотрудничества Баку и Рима
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-феврале выросли на 0,3%
Италия с 2020г получила по TAP более 26 млрд куб.м газа из Азербайджана - министр
Азербайджан входит в топ-5 экспортеров трубопроводного газа в Европу, поставил за 9 мес. 2023г 8,4 млрд куб. м – ЕК
11 кг кокаина из Бельгии нашли среди бананов в порту Петербурга
Азербайджан примет участие на туристической выставке в Вене
Пограничники Азербайджана в феврале задержали 41 нарушителя госграницы
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
NEQSOL Holding реализует программу стипендий Parla в сотрудничестве с Фондом развития образования
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Микрокредит с кэшбэком”
AccessBank осуществил миграцию в процессинговый центр Азерикард
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы