Азербайджан полон решимости продвигать мирный процесс с Арменией, несмотря на существующие трудности и вызовы – глава МИД

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили в ходе встречи в пятницу в Баку перспективы развития азербайджано-турецких отношений, а также ситуацию в регионе, сообщили в МИД Азербайджана.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-турецких союзнических отношений, а также текущей ситуации в регионе», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Байрамов, в частности, проинформировал собеседника о ситуации в регионе, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что Баку «полон решимости продвигать мирный процесс, несмотря на существующие трудности и вызовы».
Байрамов в пятницу также провел встречу с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе.
По информации МИД Азербайджана, «в ходе встреч состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес».
Р.Керимов
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