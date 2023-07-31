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Бизнес и законодательство 31.07.2023 15:51

Товарооборот между Азербайджаном и Турцией в I полугодии 2023 года приблизился к $4 млрд - Байрамов

Азербайджан и Турция являются основными партнерами как в сфере взаимных инвестиций, так и в сфере торговых отношений, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В 2022 году наш взаимный товарооборот превысил показатели 2021 года на 25% и приблизился к $6 млрд. Показатели первого полугодия 2023 года нас тоже радуют. Рост товарооборота составил 34% и превысил $3,9 млрд", - заявил Байрамов на совместной с турецким коллегой Хаканом Фиданом пресс-конференции в Анкаре в понедельник.

В свою очередь Фидан отметил, что в ходе двухсторонней встречи обсуждались вопросы сотрудничества в транспортной и отмечалась значимость реализации проекта строительства железной дороги Карс-Нахчыван и серединного коридора.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, БАЙРАМОВ, ФИДАН


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