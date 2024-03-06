Министр обороны Азербайджана и начальник Генштаба ВС Турции обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и начальник Генеральной штаба Вооруженных сил (ВС) Турции Метин Гюрак провели в среду встречу в Турции, в ходе которой обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества Азербайджана и Турции и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении военного ведомства.

В ходе встречи было подчеркнуто, что азербайджано-турецкое "сотрудничество является одним из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе", отметили в Минобороны Азербайджана.

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