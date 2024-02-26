Алиев и Эрдоган обсудили по телефону перспективы сотрудничества Баку и Анкары и будущие контакты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его в связи с 70-летним юбилеем.
Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, Эрдоган со своей стороны выразил соболезнования президенту Алиеву и азербайджанскому народу в связи с 32-ой годовщиной Ходжалинского геноцида.
"В ходе беседы вновь подчеркивалась значимость первого официального визита Ильхама Алиева в Турцию после переизбрания президентом, отмечалось, что этот визит способствовал дальнейшему укреплению отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.
Главы государств еще раз коснулись значимости Шушинской декларации и выразили удовлетворение ее успешной реализацией.
"Алиев и Эрдоган в ходе беседы выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие дружеские, братские и союзнические отношения и впредь будут успешно развиваться и укрепляться. Лидеры обменялись мнениями о перспективах сотрудничества, будущих контактах и вопросах, представляющих взаимный интерес", - говорится в информации.
Н.Аббасова
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