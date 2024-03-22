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Внешняя политика 22.03.2024 16:47

Эрдоган заявил о стремлении укреплять отношения Анкары и Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное послание азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, в котором заявил о стремлении укреплять отношения Анкары и Баку.

"Надеюсь, что 2024 год станет для нас годом новых возможностей и успехов. Выражая стремление укреплять и развивать отношения между нашими странами и еще теснее сотрудничать на пути совместного достижения наших общих целей, желаю вашему превосходительству, дружественному и братскому азербайджанскому народу здоровья, счастья и процветания", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте главы азербайджанского государства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРАЗДНИК, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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