Азербайджан и турецкая BAYKAR договорились о сотрудничестве в сфере совместных исследований, разработок и производства

Министерство обороны Азербайджана и турецкая компания BAYKAR в пятницу подписали "Соглашение о сотрудничестве в области совместных исследований, разработок и производства". "Мы надеемся, что соглашение приведет к хорошим результатам", - отмечает компания в своем микроблоге в соцсети X. Документ был подписан в рамках визита в Турцию министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. Н.Аббасова

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