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Внешняя политика 06.03.2024 19:37

Баку и Анкара обсудили перспективы ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гергюн провели встречу в Турции, в ходе которой обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Баку и Анкары, сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.

"На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по совместным проектам и ряду вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении военного ведомства.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВТС, МИНОБОРОНЫ


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