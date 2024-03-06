Баку и Анкара обсудили перспективы ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гергюн провели встречу в Турции, в ходе которой обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Баку и Анкары, сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.

"На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по совместным проектам и ряду вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении военного ведомства.

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