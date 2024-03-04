Азербайджан за последнюю неделю поставил в РФ 2,7 млн яиц

Азербайджан и Турция к 4 марта ввезли в РФ 28,5 млн яиц, сообщает Россельхознадзор.
В частности, с 26 февраля по 3 марта через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступило 2,7 млн яиц из Азербайджана и 633,6 тыс. - из Турции.
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