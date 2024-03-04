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АПК 04.03.2024 14:47

Азербайджан за последнюю неделю поставил в РФ 2,7 млн яиц

Азербайджан и Турция к 4 марта ввезли в РФ 28,5 млн яиц, сообщает Россельхознадзор.

В частности, с 26 февраля по 3 марта через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступило 2,7 млн яиц из Азербайджана и 633,6 тыс. - из Турции.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЯЙЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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