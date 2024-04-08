Контакты РФ и Турции на высшем уровне состоятся в обозримой перспективе - Песков

Сроки российско-турецких контактов на высшем уровне пока не определены, но есть понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контакты на высшем уровне в целом готовятся. (...) Сроки контактов российско-турецких на высшем уровне пока не определены, но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть", - сказал Песков журналистам в понедельник.
В ходе общения Пескову напомнили, что, по сообщениям СМИ, в мае планируется визит президента Турции Реджепа Эрдогана в США. В связи с этим пресс-секретаря спросили, планирует ли российская сторона до этого контакты с турецкими коллегами, в том числе, на фоне сложной ситуации с банковскими переводами из России.
"По всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации. Проблемы определенные, действительно, присутствуют и очевидно, что является причиной этих проблем. Это наносит серьезный ущерб интересам экономоператоров и наших, и турецких", - сказал Песков.
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