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Регион 13.03.2024 13:46

В Кремле готовы обсуждать с Арменией ее участие в ОДКБ

Москва готова к диалогу с Ереваном по вопросу о дальнейшем участии Армении в ОДКБ - как в рамках этой организации, так и на двусторонней основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать сделанное накануне заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна выйдет из ОДКБ, если не получит удовлетворительные ответы на свои вопросы, в частности, о зоне ответственности в Армении, представитель Кремля ответил: "Мы слышали, безусловно, эти заявления, очевидно, что, разумеется, предстоит большая работа, нам предстоят контакты - как в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне - с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр".

На уточняющий вопрос, не считают ли в Москве необходимым созыв экстренного саммита ОДКБ и как в самом ОДКБ относятся к высказываниям Пашиняна, Песков ответил: "Это нужно в ОДКБ спрашивать, мы не можем говорить от лица ОДКБ".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ОДКБ, АРМЕНИЯ


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