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СНГ 20.03.2024 17:15

Песков счел новые решения МОК по россиянам противоречащими идеологии олимпизма

Новые ограничения Международного Олимпийского комитета (МОК) для российских и белорусских атлетов ущемляют их интересы и противоречат идеологии олимпизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно мы это воспринимаем. Безусловно, это разрушение идей олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно же, это абсолютно противоречит всей идеологии Олимпийского движения. Это не красит МОК", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал новые ограничения, введенные МОК для российских и белорусских атлетов.

Пескова также спросили, стоит ли российским спортсменам участвовать в предстоящей Олимпиаде в этих условиях.

"Что касается участия, мы обратили внимание на заявление одного из представителей МОК, что там не будет каких-либо требований подписывать какие-либо дополнительные бумаги, это, скорее, позитивная информация. А дальше мы будем продолжать наблюдать", - ответил он.

Негативно в Кремле отнеслись и к возможным планам МОК ввести санкции в отношении спортсменов, участвующих в Играх дружбы в России. "Абсолютно негативно. Запугивание спортсменов - это совсем подрывает авторитет МОК", - сказал Песков, комментируя соответствующее заявление Международного Олимпийского комитета.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что "решения МОК являются неправомерными, несправедливыми и неприемлемыми".

"Мы возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, наложенными МОК на российских спортсменов, которые выступают в индивидуальном, так называемом нейтральном статусе, которых фактически принуждают отказаться от любой ассоциации со своей родиной, со своей гражданской принадлежностью, со своей историей, культурой, со своим народом", - сказала Захарова на брифинге.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, МОК


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