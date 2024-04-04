Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8434 RUR   0.0184 GBR   2.1513 TRY   0.0532

Цена на нефть

03.04 $/bbl +/- WTI 85.43 +0.28 Brent 89.35 +0.43
Дальнее зарубежье 04.04.2024 13:25

Контакты между Путиным и Макроном не запланированы - Песков

Планов проведения контактов между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном на данный момент нет, но российский лидер всегда открыт для диалога, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне состоялись телефонные переговоры министров обороны России и Франции по настоятельной просьбе Парижа. В этой связи журналисты уточнили, возможен ли диалог между Путиным и Макроном.

"Президент Путин остается открыт для диалога. У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных и иногда самых сложных мировых и региональных проблем", - заявил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, КОНТАКТЫ, КРЕМЛЬ


Похожие новости


Министр обороны Франции предложил России активизировать обмен данными о терроризме Путин: очень хотелось бы, чтоб роль Франции была не в усугублении конфликта на Украине, а в поиске мирных путей Макрон считает Россию соперником Франции Макрон увидел силу ЕС в сохраняющихся два года европейских санкциях против России Макрон сказал, при каких условиях готов возобновить диалог с президентом РФ В Кремле заявили, что передача Францией дальнобойных ракет Украине не повлияет на ход СВО и вынудит РФ принять контрмеры В Кремле назвали неправдой сообщения об отказе Путина от телефонных разговоров с Макроном и Шольцем Франция активный участник де-факто конфликта на Украине и не может претендовать на роль модератора по мирным инициативам - Песков Франция косвенно вовлечена в конфликт на стороне Украины, трудно представить ее посреднические усилия - Песков Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az