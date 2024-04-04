Контакты между Путиным и Макроном не запланированы - Песков

Планов проведения контактов между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном на данный момент нет, но российский лидер всегда открыт для диалога, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне состоялись телефонные переговоры министров обороны России и Франции по настоятельной просьбе Парижа. В этой связи журналисты уточнили, возможен ли диалог между Путиным и Макроном.
"Президент Путин остается открыт для диалога. У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных и иногда самых сложных мировых и региональных проблем", - заявил Песков.
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