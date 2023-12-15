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Дальнее зарубежье 15.12.2023 22:15

Макрон сказал, при каких условиях готов возобновить диалог с президентом РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности возобновления контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, если они способны привести к миру на Украине при соблюдении международного права.

"Если у президента Путина есть серьезные предложения, воля возобновить диалог, который позволит строить мир при уважении международного права, Франция всегда будет державой, которая поможет и которая не пожалеет усилий, чтобы добиться результата", - сказал Макрон в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, где завершился двухдневный саммит ЕС.

При этом президент напомнил о посреднической роли Франции в рамках "нормандского формата" и "минских соглашений". Он также отметил и собственные попытки посредничества после начала военной операции РФ на Украине.

"Если у президента Путина есть желание вести диалог и серьезные предложения, чтобы продвинуться вперед, выйти из конфликта и строить прочный мир, то есть уважающий международное право и украинские интересы и суверенитет, я готов предпринять усилия", - ответил Макрон на вопрос СМИ.

Президент Путин накануне заявил, что готов к контактам с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, подчеркнув, что отношения с Францией были прекращены по инициативе ее президента.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ


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