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Дальнее зарубежье 02.12.2023 20:10

Макрон направится в Катар для переговоров о перемирии в Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в субботу, что направится в Катар, чтобы принять там участие в переговорах о новом перемирии в секторе Газа.

По сообщению газеты "Фигаро", Макрон заявил журналистам на конференции COP28 в Дубае, что намерен "помочь согласовать прекращение огня, а затем - долгосрочное перемирие".

Также президент Франции заявил о необходимости добиваться от ХАМАС освобождения всех заложников.

Макрон подчеркнул, что не до конца понимает заявленную цель израильской военной операции в Газе: полное уничтожение ХАМАС.

"Когда нам говорят о полном уничтожении ХАМАС, что конкретно имеется в виду? Кто-то действительно думает, что это достижимо? Если да, то война продлится лет 10", - считает он.

"Я думаю, что никто сейчас не способен четко объяснить, каковы конкретные цели операции. Следовательно, нужно более подробно описать, каковы задачи", - добавил Макрон.

Наконец, он раскритиковал методы, применяемые Армией обороны Израиля в Газе. "Когда мы говорим о грамотной борьбе против терроризма, то речь не должна идти о систематических и непрекращающихся бомбардировках", - заявил глава французского государства.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАТАР, ГАЗА


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