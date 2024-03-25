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Взявшая ответственность за теракт в Подмосковье группировка пыталась осуществить нападения и во Франции

Члены филиала террористической организации ИГ - "Вилаят Хорасан", которые взяли ответственность за теракт в Подмосковье, неоднократно пытались осуществить нападения на французской территории за последние несколько месяцев, заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Эта группировка, которая, похоже, вовлечена в это нападение, осуществляла за последние месяцы несколько попыток атак на нашей территории", - сказал Макрон по прибытии в Гвиану.

Он добавил, что Франция "предложила спецслужбам РФ как нашим партнерам в регионе усиленное сотрудничество". Он подчеркнул, что цель - "как можно скорее найти ответственных" за этот теракт и вести эффективно борьбу с терроризмом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального. Макрон в понедельник назвал это решение разумным.

В свою очередь, The New York Times в понедельник отмечает, что некоторые эксперты в области борьбы с терроризмом после теракта в Подмосковье выразили обеспокоенность тем, что теперь террористы могут "удвоить усилия для осуществления атак в Европе, особенно во Франции, Бельгии, Великобритании и других странах, которые уже подвергались нападениям за последние 10 лет".

Кроме того, газета приводит мнение бывшего высокопоставленного сотрудника ООН, специализирующегося на борьбе с терроризмом, Эдмунда Фиттон-Брауна, предположившего, что Олимпийские игры в Париже летом этого года могут стать "главной террористической целью".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРРОРИСТЫ


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